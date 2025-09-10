ua en ru
Три года под давлением и угрозы семье: из оккупации вернули 20-летнего парня

Украина, Среда 10 сентября 2025 16:40
Фото: россияне давят на детей в оккупации своей пропагандой и угрозами (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA из оккупации вернули 20-летнего юношу, который провел более трех лет под постоянным давлением россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Оккупанты заставляли оформлять российские документы и угрожали семье. Пример сестры, которой удалось ранее вырваться на свободную территорию, помог ему решиться на дорогу домой", - написал Ермак.

Он также добавил, что сегодня благодаря помощи "Украинской сети за права ребенка" и инициативы Humanity парень в безопасности рядом с родными.

"Получает необходимую помощь и поддержку в Украине. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - сообщил глава ОП.

Фото: парень более трех лет провел под давлением оккупантов (t.me/ermaka2022)

Напомним, накануне Украине удалось вернуть с оккупированной территории девушку-подростка, которая более трех лет находилась под давлением россиян и в разлуке с матерью.

Как Украина возвращает детей из оккупации и РФ

Украине частично удается возвращать детей с оккупированных территорий и России, ведь враг также похищает их и вывозит на свою территорию.

В связи с этим президент Владимир Зеленский разработал инициативу Bring Kids Back UA, целью которой является возвращение украинских детей на Родину.

Международное сообщество не равнодушно к ситуации с похищением украинских детей Россией. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен недавно призвала Москву немедленно вернуть детей в Украину.

В США также реагируют на ситуацию с украинскими детьми, которых Россия хочет перетянуть на свою сторону. Например, в августе первая леди США Мелания Трамп передала письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвала позаботиться о благополучии детей, в частности украинских.

Также Вашингтон пригрозил России и Беларуси, что эти страны могут признать на законодательном уровне спонсорами терроризма из-за ситуации с украинскими детьми.

Как известно, агрессор часто заставляет украинских детей разговаривать на русском, петь их гимн и любыми другими методами насаждает свою пропаганду.

