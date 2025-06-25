Три года в оккупации: Украина вернула еще одного 17-летнего парня
В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 17-летнего парня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Парень еще в 2022 году оказался в оккупации и был вынужден уехать в РФ.
"Возвращение стало возможным благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка", - отметил он.
По словам Ермака, 17-летний юноша теперь наконец на родине - его встретили мама и сестра, которые ждали его несколько лет.
Это уже одна из сотен успешных эвакуаций детей, отправленных на контролируемые агрессором территории или вывезенных в РФ.
Инициатива Bring Kids Back UA, запущенная по распоряжению президента, направлена на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных или депортированных во время войны.
"Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей домой", - написал он.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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