Три роки у бігах від в'язниці: НАБУ розшукало суддю-хабарника

Засудженй за хабарництво служитель Феміди з Дніпра три роки ховався від правоохоронців. Причому іноді маскувався під поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро у Telegram.

Розшукано суддю-втікача з Дніпра

НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпра Андрія Леонова. Він понад три роки переховувався від відбування покарання.

У травні 2018 року суддю викрили на вимаганні 30 тисяч доларів США хабаря та отриманні частини цієї суми.

За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим. І винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.

У березні 2023 року ВАКС визнав Андрія Леонова винним:

призначили 11 років позбавлення волі,

заборонили обіймати посаду судді протягом трьох років,

конфіскували усе належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Леонов не прийшов. У червні 2023 року його оголосили в розшук.

Щоб залишатися непомітним, він:

переховувався у таємних приміщеннях,

пересувався малолюдними маршрутами,

використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт,

одягав форму Національної поліції України.

Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора, повідомили у НАБУ.