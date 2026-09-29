Три роки у бігах від в'язниці: НАБУ розшукало суддю-хабарника
Засудженй за хабарництво служитель Феміди з Дніпра три роки ховався від правоохоронців. Причому іноді маскувався під поліцейського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро у Telegram.
Розшукано суддю-втікача з Дніпра
НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпра Андрія Леонова. Він понад три роки переховувався від відбування покарання.
У травні 2018 року суддю викрили на вимаганні 30 тисяч доларів США хабаря та отриманні частини цієї суми.
За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим. І винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.
У березні 2023 року ВАКС визнав Андрія Леонова винним:
- призначили 11 років позбавлення волі,
- заборонили обіймати посаду судді протягом трьох років,
- конфіскували усе належне йому майно.
Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Леонов не прийшов. У червні 2023 року його оголосили в розшук.
Щоб залишатися непомітним, він:
- переховувався у таємних приміщеннях,
- пересувався малолюдними маршрутами,
- використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт,
- одягав форму Національної поліції України.
Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора, повідомили у НАБУ.
Раніше РБК-УКраїна писало, що фігурант справи "Карфаген" про "кришування" мережі шахрайських кол-центрів Сергій Куций, водій прокурора ОГП Сергія Кропиви, вийшов із-під варти під заставу у 3 мільйона гривень.
Крім того, раніше НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування, яке отримало назву "Карфаген". Як з'ясувалося, один із високопосадовців Офісу генпрокурора міг "кришувати" шахрайські колл-центри.