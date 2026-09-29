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Три роки у бігах від в'язниці: НАБУ розшукало суддю-хабарника

20:43 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Три роки у бігах від в'язниці: НАБУ розшукало суддю-хабарника Фото: затримання Андрія Леонова (t.me/nab_ukraine)
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Засудженй за хабарництво служитель Феміди з Дніпра три роки ховався від правоохоронців. Причому іноді маскувався під поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро у Telegram.

Розшукано суддю-втікача з Дніпра

НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпра Андрія Леонова. Він понад три роки переховувався від відбування покарання.

У травні 2018 року суддю викрили на вимаганні 30 тисяч доларів США хабаря та отриманні частини цієї суми.

За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим. І винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.

У березні 2023 року ВАКС визнав Андрія Леонова винним:

  • призначили 11 років позбавлення волі,
  • заборонили обіймати посаду судді протягом трьох років,
  • конфіскували усе належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Леонов не прийшов. У червні 2023 року його оголосили в розшук.

Щоб залишатися непомітним, він:

  • переховувався у таємних приміщеннях,
  • пересувався малолюдними маршрутами,
  • використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт,
  • одягав форму Національної поліції України.

Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора, повідомили у НАБУ.

Раніше РБК-УКраїна писало, що фігурант справи "Карфаген" про "кришування" мережі шахрайських кол-центрів Сергій Куций, водій прокурора ОГП Сергія Кропиви, вийшов із-під варти під заставу у 3 мільйона гривень.

Крім того, раніше НАБУ та САП оприлюднили деталі розслідування, яке отримало назву "Карфаген". Як з'ясувалося, один із високопосадовців Офісу генпрокурора міг "кришувати" шахрайські колл-центри.

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