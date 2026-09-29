ua en ru
Вт, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Три года в бегах от тюрьмы: НАБУ разыскало судью-взяточника

20:43 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Три года в бегах от тюрьмы: НАБУ разыскало судью-взяточника Фото: задержание Андрея Леонова (t.me/nab_ukraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Осужденный за взяточничество служитель Фемиды из Днепра три года скрывался от стражей порядка. Причем иногда маскировался под полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

Разыскан беглый судья из Днепра

НАБУ и САП разыскали бывшего судью Бабушкинского районного суда города Днепра Андрея Леонова. Он более трех лет скрывался от отбывания наказания.

В мае 2018 года судья разоблачили на вымогательстве 30 тысяч долларов США взятки и получении части этой суммы.

За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим. И вынести по делу о рейдерстве и подлоге документов приговор без лишения свободы.

В марте 2023 года ВАКС признал Андрея Леонова виновным:

  • назначили 11 лет лишения свободы,
  • запретили занимать должность судьи в течение трех лет,
  • конфисковали все принадлежащее ему имущество.

Однако на оглашение приговора и рассмотрение апелляции Леонов не пришел. В июне 2023 года его объявили в розыск.

Чтобы оставаться незаметным, он:

  • скрывался в тайных помещениях,
  • передвигался малолюдными маршрутами,
  • использовал автомобили с измененными номерами и двухколесный транспорт,
  • одевал форму Национальной полиции Украины.

В настоящее время задержанный уже доставлен в следственный изолятор, сообщили в НАБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что фигурант дела "Карфаген" о "крышевании" сети мошеннических колл-центров Сергей Куций, водитель прокурора ОГП Сергея Крапивы, вышел из-под стражи под залог в 3 миллиона гривен.

Кроме того, ранее НАБУ и САП обнародовали детали расследования , которое получило название "Карфаген". Как выяснилось, один из чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр НАБУ Взятка
Новости
Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Аналитика
"Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина "Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13