Три района Киевщины могут оставаться без света до 20 часов в сутки, - чиновник

В части Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области свет может исчезать до 20 часов в сутки из-за аварии в сети.

Об этом заявил глава Гатненского общества Александр Паламарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook .

По словам чиновника, произошло аварийное отключение на линии мощностью 110 кВт. Из-за повреждений в этих районах удалось заживить только одну очередь потребителей.

"Приблизительно 3 часа света есть и 18 нет, но это примерно. Возможно чуть больше будет света и чуть меньше не будет, а возможно 2 часа будет и 20 не будет. Сейчас аварийщики работают над тем, чтобы починить то повреждение", - отметил Александр Паламарчук.

В настоящее время специалисты ДТЭК уже работают на месте аварии, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное электроснабжение в пострадавших общинах.