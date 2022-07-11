Три ракеты по гражданским объектам: названы последствия ночного обстрела Харькова

В ночь на 11 июля оккупанты нанесли три ракетных удара по гражданским объектам Харькова. Ракеты попали в дом, школу и на территорию складских помещений в Основянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в районе Изюма оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные перехватывают часть ракет, которые россияне выпускают по Харькову. Однако другие достигают своих целей, поскольку долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения города к границе.

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