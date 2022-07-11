ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по многоэтажке в Харькове разрушил подъезд: новые подробности

Новина українською →
Харьков, Понедельник 11 июля 2022 07:07
Ракетный удар по многоэтажке в Харькове разрушил подъезд: новые подробности Фото: ракетный удар по многоэтажке в Харькове разрушил подъезд (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская ракета в понедельник утром попала в шестиэтажный жилой дом в центре Харькова, разрушен подъезд с 1 по 6 этажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По данным ГСЧС, по состоянию на 06:30 информации о погибших или раненых не поступало.

Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Харькове с 00:23 до 04:46. В общей сложности было слышно три взрыва, первый раздался около 03:32.

Спасатели нашли под завалами пожилую женщину.

Отметим, что в то же время взрывы гремели в Николаеве. Официальной информации о жертвах и пострадавших, а также разрушениях нет.

Как сообщили ранее в ОВА, за последние сутки Харьков и область снова страдали от ракетных ударов, в результате чего погиб 1 человек, еще 10 были ранены. Также была разрушена школа и дома.

Напомним, что российские войска обстреляли Харьков ракетой, которая оставляет обманный след.

Мэр Харькова заявлял, что город обстреливают как по расписанию, по нескольку раз в сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно