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Три ракети по цивільних об'єктах: названо наслідки нічного обстрілу Харкова

Фото: окупанти завдали три ракетних удари по цивільних об'єктах Харкова (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 11 липня окупанти завдали три ракетних удари по цивільних об'єктах Харкова. Ракети потрапили в будинок, школу і на територію складських приміщень в Основ'янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Слобідському районі ракета зруйнувала приміщення школи.

За його словами, в районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові перехоплюють частину ракет, які росіяни випускають по Харкову. Однак інші досягають своїх цілей, оскільки долітають за 30-40 секунд через близькість розташування міста до кордону.

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