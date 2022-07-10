Синегубов объяснил сложность перехвата ракет, выпущенных по Харькову

Украинские военные перехватывают часть ракет, которые россияне выпускают по Харькову. Однако через определенный нюанс другие ракеты достигают своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области Олега Синегубова.

По словам Синегубова российские ракеты, которые выпускают с территории России долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения города к границе.

“Системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые бы могли закрыть небо Харькова от российских ракет существуют. Однако хочу отметить, что то, что к нам прилетает не равен тому количеству ракет, которые выпускают с территории Российской Федерации”, - таким образом глава области поясняет, что часть из выпущенных ракет сбивается украинскими военными.

Обо всех деталях противоракетной обороны Синегубов рассказывать не может, однако уверяет, что сейчас военными делается все для обеспечения безопасности города от постоянных обстрелов.

Как добавил глава ОВА, за последние сутки Харьков и область снова страдали от ракетных ударов, в результате чего погиб 1 человек, еще 10 были ранены. Также была разрушена школа и дома.