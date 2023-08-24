Три прізвища. Хто може стояти за ліквідацією Пригожина: думка експертів

Літак Пригожина впав через два місяці після так званого "маршу справедливості", під час якого найманці захопили командний центр у Ростові, а також направили свої колони на столицю. Дорогою "вагнерівці" збили кілька російських гелікоптерів й літак, які намагались їх зупинити.

В одному з інтерв'ю Путін заявив, що не зможе пробачити зраду. Вже 24 червня, під час "маршу справедливості", російський диктатор використав саме це слово на адресу "вагнерівців".

"Це не якийсь нещасний випадок, це стовідсоткова ліквідація. Можна сказати, вчора Путін демонстративно відзначив два місяці походу на Москву. Чому через два місяці? Ліквідація Пригожина була питанням часу. Можливо, вони міркували, як це краще реалізувати", - зазначив експерт Олександр Коваленко.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), диктатор наказав збити літак Пригожина в якості помсти за заколот. Без цього наказу ані Шойгу, ані Герасимов навряд чи зважились б на таку страту.

Водночас на думку експерта Олександра Мусієнка, на тлі конфлікту з ватажком "Вагнера", Шойгу й Герасимов все ж мали мотив для публічної страти, щоб продемонструвати свій вплив й владу.

"Я думаю, що після недовіри Путін втратив авторитет і, можливо, навіть не впливає на багато процесів у Росії. Звичайно, якісь можливості у нього є, але зараз триває боротьба за владу між ФСБ-шним крилом і військовими. Тому Путін змушений змиритися з тим, що відбувається навколо нього, оскільки це є умовою збереження його президентства", - пояснив Мосієнко.

Аварія літака Пригожина

Вчора, 23 серпня, на території Тверської області Російської Федерації сталась авіакатастрофа за участі літака з 10 людьми на борту. Пізніше, як повідомила Росавіація, з'ясувалось, що серед пасажирів був голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожина. Водночас офіційно смерть ватажка "найманців" не підтвердили.