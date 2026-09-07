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Справа IDS Ukraine: британські акціонери "Моршинської" підуть до міжнародних судів

12:12 07.09.2026 Пн
2 хв
Приводом стали намагання АРМА позбавити активів інвесторів із Великої Британії
aimg Олександр Мороз
Справа IDS Ukraine: британські акціонери "Моршинської" підуть до міжнародних судів Британські акціонери "Моршинської" готують міжнародний арбітраж (фото: IDS Ukraine)
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Спроба держави вилучити частку британських акціонерів IDS Ukraine може обернутися міжнародним скандалом. Родина Бадрі Патаркацішвілі готується до багатомільйонного спору проти України у міжнародних арбітражах через дії АРМА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал The Guardian.

Інвестори IDS Ukraine готують міжнародний арбітраж

Відомо, що суперечка точиться навколо 34% акцій компанії IDS Ukraine, які належать громадянам Великої Британії - родині покійного бізнесмена Бадрі Патаркацішвілі.

Британська родина наголошує, що вона є послідовним прибічником України та підтримує країну від початку повномасштабного вторгнення.

"Ми захищаємо свою позицію у відповідних провадженнях в українських судах та органах влади. Якщо ми не зможемо отримати справедливість в Україні, то звернемося до міжнародних судів", - заявив представник Патаркацішвілі.

Представники інвесторів зазначають, що спроба вилучення майна у законних власників без доведеної провини підриває гарантії захисту права приватної власності в Україні.

Юристи застерігають, що створення такого прецеденту стане негативним сигналом для всіх іноземних інвесторів, які планують вкладати кошти у відбудову України.

Позиція компанії

У самій компанії IDS Ukraine наголошують, що підприємства працюють виключно в правовому полі України та суворо дотримуються фінансового законодавства.

Група компаній продовжує виробництво та забезпечує українців питною водою навіть під час ракетних обстрілів.

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Нагадаємо, наразі справа розглядається у Вищому антикорупційному суді України.

У той час як АРМА намагається призначити зовнішнього управителя, західні акціонери готують міжнародні позови, які можуть коштувати державі мільйонних компенсацій та втрати довіри з боку світового бізнесу.

Раніше АРМА заявило про хакерську атаку на тлі критики конкурсу IDS Ukraine. У відомстві пов'язують хакерський злам зі спробою зірвати конкурс, проте бізнес має власну версію подій.

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