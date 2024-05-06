Поїзди до Польщі затримуються щонайменше на три години: що каже УЗ

Так, через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку:

67/68 Київ - Варшава-Всходня +4:25

67/68 Варшава-Всходня - Київ +3:15

20/19 Хелм - Київ +3:15

"Оновлення часу затримки традиційно є на порталі. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.