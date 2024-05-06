UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поїзди до Польщі затримуються щонайменше на три години: що каже УЗ

Фото: три поїзди варшавського напрямку затримуються 6 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Три поїзди варшавського напрямку значно затримуються через несприятливі умови. З затримками руху можна ознайомитись на офіційному порталі УЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку: 

  • 67/68 Київ - Варшава-Всходня +4:25
  • 67/68 Варшава-Всходня - Київ +3:15
  • 20/19 Хелм - Київ +3:15

"Оновлення часу затримки традиційно є на порталі. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу у національному порталі "Дія".

Також "Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула швидкісний поїзд Інтерсіті+ до Одеси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВаршаваПоїзди