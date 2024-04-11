УЗ запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу: як скористатись новою функцією
"Укрзалізниця" запускає функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу. Дана послуга доступна користувачам застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" в Telegram.
Зазначається, що попередньо в "Укрзалізниці" протестувати даний сервіс із залученням 3225 користувачів та отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями.
Відтепер для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", доступний моніторинг двох типів:
- моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
- моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
Як зазначають в "Укрзалізниці", у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.
"Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", - пояснюють у повідомленні.
В "Укрзалізниці" уточнюють, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю).
"Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки", - інформують в УЗ.
Водночас в "Укрзалізниці" попереджають, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ - Відень. Однак користувачі можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.
Нещодавні нововведення в УЗ
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках. Більшість із них прямуватимуть в Карпати.
Також ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.
Вчора стало відомо, що "Укрзалізниця" 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.