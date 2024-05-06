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Поїзди до Польщі затримуються щонайменше на три години: що каже УЗ

Україна Польща, Понеділок 06 травня 2024 13:24
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Поїзди до Польщі затримуються щонайменше на три години: що каже УЗ Фото: три поїзди варшавського напрямку затримуються 6 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Три поїзди варшавського напрямку значно затримуються через несприятливі умови. З затримками руху можна ознайомитись на офіційному порталі УЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку:

  • 67/68 Київ - Варшава-Всходня +4:25
  • 67/68 Варшава-Всходня - Київ +3:15
  • 20/19 Хелм - Київ +3:15

"Оновлення часу затримки традиційно є на порталі. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу у національному порталі "Дія".

Також "Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула швидкісний поїзд Інтерсіті+ до Одеси.

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Укрзалізниця Варшава Поїзди
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