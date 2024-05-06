Поїзди до Польщі затримуються щонайменше на три години: що каже УЗ
Три поїзди варшавського напрямку значно затримуються через несприятливі умови. З затримками руху можна ознайомитись на офіційному порталі УЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Так, через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку:
- 67/68 Київ - Варшава-Всходня +4:25
- 67/68 Варшава-Всходня - Київ +3:15
- 20/19 Хелм - Київ +3:15
"Оновлення часу затримки традиційно є на порталі. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу у національному порталі "Дія".
Також "Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула швидкісний поїзд Інтерсіті+ до Одеси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.