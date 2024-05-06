Поезда в Польшу задерживаются минимум на три часа: что говорит УЗ

Три поезда варшавского направления значительно задерживаются из-за неблагоприятных условий. С задержками движения можно ознакомиться на официальном портале УЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу " Укрзализныци ".

Так, из-за обесточивания на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий и перехода на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги задерживаются поезда варшавского направления:

67/68 Киев - Варшава-Восточная +4:25

67/68 Варшава-Восточная - Киев +3:15

20/19 Хелм - Киев +3:15

"Обновление времени задержки традиционно есть на портале. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.