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Поезда в Польшу задерживаются минимум на три часа: что говорит УЗ

Украина Польша, Понедельник 06 мая 2024 13:24
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Поезда в Польшу задерживаются минимум на три часа: что говорит УЗ Фото: три поезда варшавского направления задерживаются 6 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Три поезда варшавского направления значительно задерживаются из-за неблагоприятных условий. С задержками движения можно ознакомиться на официальном портале УЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Так, из-за обесточивания на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий и перехода на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги задерживаются поезда варшавского направления:

  • 67/68 Киев - Варшава-Восточная +4:25
  • 67/68 Варшава-Восточная - Киев +3:15
  • 20/19 Хелм - Киев +3:15

"Обновление времени задержки традиционно есть на портале. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" запустила функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа в национальном портале "Дія".

Также "Укрзализныця" в тестовом режиме вернула скоростной поезд Интерсити+ в Одессу.

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