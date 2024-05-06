Поезда в Польшу задерживаются минимум на три часа: что говорит УЗ
Три поезда варшавского направления значительно задерживаются из-за неблагоприятных условий. С задержками движения можно ознакомиться на официальном портале УЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".
Так, из-за обесточивания на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий и перехода на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги задерживаются поезда варшавского направления:
- 67/68 Киев - Варшава-Восточная +4:25
- 67/68 Варшава-Восточная - Киев +3:15
- 20/19 Хелм - Киев +3:15
"Обновление времени задержки традиционно есть на портале. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" запустила функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа в национальном портале "Дія".
Также "Укрзализныця" в тестовом режиме вернула скоростной поезд Интерсити+ в Одессу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.