Три окупанти на 30 іноземців. ГУР перехопило розмову щодо "зустрічі" військових з КНДР

Участь військових КНДР у війні в Україні

Днями стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Частина з них уже перебуває у зоні бойових дій у Курській області.

Зокрема, Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО. Він є одним із найтаємніших у світі.

Раніше супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Зокрема, у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу.

Нагадаємо, про те, що КНДР збирається відправляти війська до Росії, стало відомо 8 жовтня під час слухань у парламенті Північної Кореї.

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