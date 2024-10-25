Три оккупанта на 30 иностранцев. ГУР перехватило разговор о "встрече" военных из КНДР

Участие военных КНДР в войне в Украине

На днях стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.

В частности, Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО. Он является одним из самых секретных в мире.

Ранее спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. В частности, во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа.

Напомним, о том, что КНДР собирается отправлять войска в Россию стало известно 8 октября во время слушаний в парламенте Северной Кореи.

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