Три окремих документи. Стубб розповів, що саме обговорює Україна з США та Європою

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни. За його словами, наразі триває обговорення трьох окремих документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми досить близькі до угоди", - сказав він, і додав, що переговори стосуються трьох окремих документів.
Перший - рамковий документ, який "станом на вчорашню розмову" між європейськими лідерами "є 20-пунктним планом".
"Оригінальний 28-пунктний план містив елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними", - наголосив Стубб.
Другий документ, який обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими та європейськими посадовцями, стосується гарантій безпеки в Україні.
Президент Фінляндії провів розмежування між "жорсткими гарантіями безпеки та домовленостями про безпеку". Він додав, що останні передбачають так звану "коаліцію рішучих".
Стубб повідомив, що третій документ стосується відбудови України після завершення війни.
Нагадаємо, США досі не оприлюднили офіційний зміст мирного плану щодо завершення війни Росії проти України. Водночас західні ЗМІ повідомляють, що його початкова версія налічувала 28 пунктів.
За неофіційною інформацією, у проєкті містилися жорсткі вимоги до України. Зокрема, йшлося про те, що Київ мав би "пожертвувати" Донецькою та Луганською областями, фактично передавши їх РФ без бойових дій.
Крім того, план начебто передбачав заборону на вступ України до НАТО - країна мала законодавчо зафіксувати нейтральний статус.
Зазначимо, за даними Axios, Зеленський під час суботніх переговорів з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорював два ключові питання - території та гарантії безпеки. Джерела кажуть, що перша тема складна, але щодо другої є прогрес.
Зокрема, український лідер 2 грудня наголошував, що гарантії безпеки є одним із трьох найчутливіших питань під час переговорів українських посадовців з американськими.
В понеділок, 8 грудня, лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.
Згідно з даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США.
Сьогодні, 9 грудня, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україна з ЄС доопрацювали мирний план щодо завершення війни і готові найближчим часом направити документ в США.