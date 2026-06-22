Три найпопулярніші професії з зарплатою 30+: у Службі зайнятості склали рейтинг

Держслужба зайнятості оприлюднила дані про найбільш актуальні вакансії з доходом вище середнього по країні. Згідно зі статистикою 2026 року, понад 30 тисяч гривень платять представникам тьох популярних професій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Згідно з останніми даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата у 2026 році становить 30,5 тис. гривень.
А на зарплату від 31 до 38 тисяч гривень можуть розраховувати українці, які працюють у сферах журналістики, ІТ та промисловості.
До списку найбільш затребуваних професій із доходом вище середнього увійшли: