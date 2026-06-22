Три самые популярные профессии с зарплатой 30+: в Службе занятости составили рейтинг

Госслужба занятости обнародовала данные о самых востребованных вакансиях с доходом выше среднего по стране. Согласно статистике 2026 года, более 30 тысяч гривен получают представители трех популярных профессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Согласно последним данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в 2026 году составляет 30,5 тыс. гривен.
А на зарплату от 31 до 38 тысяч гривен могут рассчитывать украинцы, работающие в сферах журналистики, ІТ и промышленности.
В список самых востребованных профессий с доходом выше среднего вошли: