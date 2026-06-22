Три самые популярные профессии с зарплатой 30+: в Службе занятости составили рейтинг

Согласно последним данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в 2026 году составляет 30,5 тыс. гривен.

А на зарплату от 31 до 38 тысяч гривен могут рассчитывать украинцы, работающие в сферах журналистики, ІТ и промышленности.

В список самых востребованных профессий с доходом выше среднего вошли: