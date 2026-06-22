Три самые популярные профессии с зарплатой 30+: в Службе занятости составили рейтинг
17:38 22.06.2026 Пн
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Кто вошел в топ-3?
Фото: в Службе занятости назвали три популярные профессии с зарплатой от 30 тысяч (freepic.com)
Госслужба занятости обнародовала данные о самых востребованных вакансиях с доходом выше среднего по стране. Согласно статистике 2026 года, более 30 тысяч гривен получают представители трех популярных профессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Согласно последним данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в 2026 году составляет 30,5 тыс. гривен.
А на зарплату от 31 до 38 тысяч гривен могут рассчитывать украинцы, работающие в сферах журналистики, ІТ и промышленности.
В список самых востребованных профессий с доходом выше среднего вошли:
- Журналист. Специалисты, занимающиеся поиском, обработкой и распространением актуальной информации, получают в среднем 38 200 гривен. Самые высокие зарплаты в этой сфере фиксируются в воинских частях и англоязычных СМИ.
- Инженер по программному обеспечению. Специалисты по проектированию, разработке и сопровождению ПО зарабатывают около 34 833 гривен. Наибольшие выплаты предлагают специалистам уровня Senior и Lead в направлениях ИИ (AI), Machine Learning и Cloud Architecture.
- Начальник смены в промышленности. Организация бесперебойного рабочего процесса, контроль производственного плана и управление персоналом оцениваются в среднем в 31 тысячу гривен. Более высокий уровень дохода предлагается специалистам со значительным опытом управления большими коллективами.