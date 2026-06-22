Три самые популярные профессии с зарплатой 30+: в Службе занятости составили рейтинг

Фото: в Службе занятости назвали три популярные профессии с зарплатой от 30 тысяч (freepic.com)

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Госслужба занятости обнародовала данные о самых востребованных вакансиях с доходом выше среднего по стране. Согласно статистике 2026 года, более 30 тысяч гривен получают представители трех популярных профессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.