Три міністри та голова Фонду держмайна написали заяви про відставку, - Стефанчук

Відразу три міністри України написали заяву про відставку зі своїх посад. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За його даними, до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:
Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.
"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук.
21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Олександра Камишина міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Також він обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського.
Оновлено о 17:50.
Камишін розповів, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки і оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді.
"Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі", - написав він у Telegram.
4 березня 2020 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, Денис Малюська був призначений міністром юстиції України.
14 квітня 2022 року був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів.
У вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. А 21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду держмайна.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна Рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Варто зауважити, що джерела РБК-Україна повідомляли про ймовірні відставки на цьому тижні.
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