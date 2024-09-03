Три министра и глава Фонда госимущества написали заявления об отставке, - Стефанчук

По его данным, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.

министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Также заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля Виталия.

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", – написал Стефанчук.

Александр Камышин

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила Александра Камышина министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. Также он занимает должность советника президента Владимира Зеленского.

Обновлено в 17:50.

Камышин рассказал, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде.

"Продолжу работать в защитнике, но в другой роли", – написал он в Telegram.

Денис Малюска

4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Денис Малюска был назначен министром юстиции Украины.

Стрелец Руслан

14 апреля 2022 г. был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кузнец Виталий

В сентябре 2019 года был назначен на должность председателя Ровенской облгосадминистрации. А 21 ноября 2023 года Верховная Рада назначила Виталия Коваля главой Фонда госимущества.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Следует отметить, что источники РБК-Украина сообщали о возможных отставках на этой неделе.

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