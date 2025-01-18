Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню в Газі

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню з ХАМАС і звільнення заручників, утримуваних у Газі. Узгодження відбулося в суботу о першій годині ночі після понад семи годин дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Ізраїлю, а також місцеві та світові ЗМІ.

Зустріч мала розпочатися о 15:30, але почалася тільки близько 18:30. Група міністрів із 33 осіб схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше в п'ятницю кабінетом безпеки. В уряді "за" проголосували 24 міністри, 8 - "проти". Противниками були міністри від партії релігійних сіоністів "Оцма Йехудіт", а також міністри партії "Лікуд" Давид Амсалем і Аміхай Чіклі.

Оскільки загальне засідання Кабміну тривало до самого початку шабату (єврейського дня відпочинку і духовного оновлення), міністри-харедим залишили записки, в яких виклали свою позицію на користь укладення угоди.

"Уряд затвердив рамки повернення заручників. Рамки звільнення заручників набудуть чинності в неділю, 19 січня 2025 року", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.

Угода має набути чинності в неділю, оскільки після схвалення у противників рішення є 24 години, щоб подати апеляцію до Верховного суду Ізраїлю. І хоч суд Ізраїлю, як і раніше, розглядатиме апеляції ізраїльтян, які виступають проти звільнення палестинських ув'язнених, цей процес, як очікують, не завадить набрання чинності угоди про припинення вогню в неділю.

Очікується, що троє заручників, яких утримують у Газі, будуть звільнені в перший день. Це стане першим перепочинком від війни для палестинців у Газі за більш ніж рік і дасть змогу доставити гуманітарну допомогу в анклав.

Крім цього, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив Кабміну, що обраний президент США Дональд Трамп повністю підтримав відновлення Ізраїлем війни в разі, якщо ХАМАС порушить угоду до початку другої її фази. Крім того, Трамп розморозить постачання зброї, які, за словами Нетаньяху, заморозив президент США Джо Байден, який днями вже йде з посади.