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Три министра Израиля подали в отставку в знак протеста против соглашения с ХАМАС

Иерусалим, Воскресенье 19 января 2025 11:18
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Три министра Израиля подали в отставку в знак протеста против соглашения с ХАМАС Фото: лидер партии Otzma Yehudit Итамар Бен-Гвир (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израильская ультраправая партия Otzma Yehudit вышла из коалиции в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Три министра подали в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

В отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Таким образом они вышли из коалиции правительства Биньямина Нетаньяху.

"С этого времени партия Otzma Yehudit не является членом коалиции", - говорится в заявлении партии.

Лидер партии Otzma Yehudit Итамар Бен-Гвир заявил, что прекращение огня с ХАМАС является "полной победой терроризма". В письме к Нетаньяху он подчеркнул, что ультраправые "не намерены свергнуть правительство, но по идеологическим вопросам будут голосовать в соответствии со своим мировоззрением".

"Мы не вернемся за правительственный стол без полной победы над ХАМАС и полной реализации целей войны", - добавил Бен-Гир.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, что Израиль и ХАМАС на днях при посредниках достигли соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.

Утверждение соглашения правительством Израиля затянулось. В офисе Нетаньяху обвиняли ХАМАС в отказе от некоторых договоренностей. Однако военно-политический Кабинет, а позже и полный состав правительства одобрили соглашение.

Сегодня, 19 января, в рамках соглашения должны освободить первых заложников. ХАМАС передал списки Израилю. По данным СМИ, первыми из плена ХАМАС освободят трех женщин.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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