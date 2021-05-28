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Три миллиарда евро за демократию: ЕС подготовил план помощи Беларуси

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Брюссель, Пятница 28 мая 2021 14:50
Три миллиарда евро за демократию: ЕС подготовил план помощи Беларуси Фото: ЕС подготовил план помощи Беларуси (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз подготовил план финансовой поддержки Беларуси, если страна начнет демократические преобразования. Также ЕС может разморозить 3 млрд евро помощи.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссиии.

В документе говорится, что ЕС будет оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку, если она пойдет демократическим путем.

В частности, блок предоставит немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет, чтобы помочь стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу гражданам и обществу в целом.

Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.

Плановая поддержка фокусируется на таких направлениях:

  • активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний;
  • поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности;
  • совершенствование экономического управления и развития частного сектора;
  • совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами;
  • поддержка развития человеческого капитала.

Пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его лидеру беларусской оппозиции Светлане Тихановской.

В Еврокомиссии отметили, что план поможет Беларуси стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси. Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической.

Напомним, в Германии заявили о необходимости изолировать режим Александра Лукашенко на международном уровне.

Отметим, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Александра Лукашенко.

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