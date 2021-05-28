Три миллиарда евро за демократию: ЕС подготовил план помощи Беларуси
Европейский Союз подготовил план финансовой поддержки Беларуси, если страна начнет демократические преобразования. Также ЕС может разморозить 3 млрд евро помощи.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссиии.
В документе говорится, что ЕС будет оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку, если она пойдет демократическим путем.
В частности, блок предоставит немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет, чтобы помочь стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу гражданам и обществу в целом.
Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.
Плановая поддержка фокусируется на таких направлениях:
- активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний;
- поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности;
- совершенствование экономического управления и развития частного сектора;
- совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами;
- поддержка развития человеческого капитала.
Пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его лидеру беларусской оппозиции Светлане Тихановской.
В Еврокомиссии отметили, что план поможет Беларуси стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места.
Ранее сообщалось, что ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси. Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической.
Напомним, в Германии заявили о необходимости изолировать режим Александра Лукашенко на международном уровне.
Отметим, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Александра Лукашенко.