Три мільярди євро за демократію: ЄС підготував план допомоги Білорусі
Європейський Союз підготував план фінансової підтримки Білорусі, якщо країна почне демократичні перетворення. Також ЄС може розморозити 3 млрд євро допомоги.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
У документі йдеться, що ЄС буде надавати Білорусі негайну і довгострокову підтримку, якщо вона піде демократичним шляхом.
Зокрема, блок надасть негайну і довгострокову підтримку як пріоритет, щоб допомогти стабілізувати економіку, реформувати свої інститути, щоб зробити їх більш демократичними і здатними принести користь громадянам і суспільству в цілому.
Комплексний план економічної підтримки передбачає довгостроковий пакет інвестицій на суму 3 мільярди євро для Білорусі.
Планова підтримка фокусується на таких напрямках:
- активізація відновлення економіки за рахунок фінансових вливань;
- підтримка структурних реформ та посилення конкурентоспроможності;
- вдосконалення економічного управління та розвитку приватного сектору;
- удосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів;
- підтримка розвитку людського капіталу.
Прес-секретар ЄК на брифінгу в Брюсселі заявила, що Єврокомісія представила план допомоги Білорусі і направила його лідеру білоруської опозиції Світлані Тіхановській.
У Єврокомісії зазначили, що план допоможе Білорусі стабілізувати економіку, реформувати інститути, створити нові робочі місця.
Раніше повідомлялося, що ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі. Допомога буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною.
Нагадаємо, у Німеччині заявили про необхідність ізолювати режим Олександра Лукашенка на міжнародному рівні.
Зазначимо, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка.