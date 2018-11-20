За три місяці мала приватизація принесла Україні 420 млн грн

За цей час провели 270 успішних аукціонів
За три місяці малої приватизації Украина отримала 420 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на данні Міністерства економічного розвитку в Twitter.
У міністерстві зазначають, що за період малої приватизації вдалось провести 270 успішних аукціонів. Загалом в реєстрі малої приватизації значиться майже 1,3 тис. об'єктів.
Раніше перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов з трибуни Верховної ради заявив, що за два місяці проведення аукціонів з малої приватизації держава і громади змогли отримати понад 250 млн гривень.
Нагадаємо, на початку жовтня в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що продаж державного майна в Україні в рамках великої приватизації переноситься на 2019 рік.
Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що уряд вже підготував десять об'єктів для великої приватизації.