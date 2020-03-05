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Рябошапка назвал число правоохранителей, привлеченных к ответственности за пытки

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:29
Рябошапка назвал число правоохранителей, привлеченных к ответственности за пытки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

ГПУ открыла 27 производств за пытки украинцев правоохранителями

За три месяца Генеральная прокуратура Украины привлекла к ответственности семерых правоохранителей за издевательства над гражданами. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за три месяца ГПУ открыла 27 производств за пытки украинцев правоохранителями.

"Что сделано за эти три года жизнь по закону. Начнем с пыток. Вы слышали, чтобы судили правоохранителей за пытки наших граждан? За 3 месяца мы открыли 27 производств. 7 правоохранителей привлекли к ответственности за издевательства и пытки наших сограждан", - заявил Рябошапка

Кроме того, он добавил, что вопрос его отставки стоит за то, что "те, кого мы лишились, хотят вернуться и жить дальше, как они жили эти 28 лет".

"Всего третий месяц из этих 28 лет новая прокуратура живет по закону. Именно поэтому я стою в этом зале. Именно поэтому стоит вопрос моей отставки: за то, что те, кого мы лишились, хотят вернуться и жить дальше, как они жили эти 28 лет", - заявил Рябошапка.

Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Рада рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. По результатам голосования парламентариев, глава Офиса генпрокуратуры может уйти в отставку.

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Новости Украины Руслан Рябошапка
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