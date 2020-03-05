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Рябошапка назвав число правоохоронців, яких притягнуто до відповідальності за тортури

Новини » Політика     05.03.2020 - 19:29
Рябошапка назвав число правоохоронців, яких притягнуто до відповідальності за тортури
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

ГПУ відкрила 27 проваджень за катування українців правоохоронцями

За три місяці Генеральна прокуратура України притягнула до відповідальності сімох правоохоронців за знущання над громадянами. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за три місяці ГПУ відкрила 27 проваджень за катування українців правоохоронцями.

"Що зроблено за ці три роки життя за законом. Почнемо з катувань. Ви чули, щоб правоохоронців судили за катування наших громадян? За 3 місяці ми відкрили 27 проваджень. 7 правоохоронців притягнули до відповідальності за знущання та катування наших співгромадян", - заявив Рябошапка

Крім того, він додав, що питання його відставки стоїть через те, що "ті, кого ми позбулися хочуть повернутись і жити далі, як вони жили ці 28 років".

"Всього третій місяць з цих 28 років нова прокуратура живе за законом. Саме тому я стою в цій залі. Саме тому стоїть питання моєї відставки: через те, що ті, кого ми позбулися хочуть повернутись і жити далі, як вони жили ці 28 років", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, 5 березня на позачерговому засіданні Рада розгляне висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. За результатами голосування парламентарів, голова Офісу генпрокурора може піти у відставку.

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Новини України Руслан Рябошапка
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