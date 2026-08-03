ТСК візьметься за сигарети та вейпи: Железняк анонсував аудит тіньового ринку

Парламентська Тимчасова слідча комісія (ТСК) проведе аудит нелегального ринку сигарет, рідин для електронних сигарет та інших підакцизних товарів. Цьому передували нещодавні гучні викриття підпільних тютюнових фабрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал нардепа Ярослава Железняка.

Держава втрачає понад 30 млрд грн: ТСК готує аудит

За словами Железняка, вже є домовленість про проведення низки тематичних напрямків роботи - по тютюну, алкоголю, нелегальному пальному та окремо по електронному тютюну, тобто рідинах і картриджах для вейпів.

"Задача на півроку ТСК буде провести аудит по всім цим сферам, зрозуміти, хто зараз є проблемою, в тому числі і для БЕБ, і максимально пожвавити цю історію, тому що, ще раз, ось вони, гроші в державний бюджет", - заявив нардеп.

Ярослав Железняк зазначив, що за оцінками Kantar, Україна щороку втрачає близько 30 млрд грн через нелегальний тютюновий ринок і ще близько 7 млрд грн - через незаконний обіг електронних сигарет.

"Якщо б раптом ці гроші можна було б одразу залучити в державний бюджет, то нашим військовим як мінімум можна було підвищити зарплату на 10 тисяч гривень", - наголосив він.

БЕБ показує результат, але "велика риба" ще попереду

Нардеп нагадав, що нещодавно Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією ліквідувало дві масштабні нелегальні тютюнові фабрики - на Харківщині та Львівщині, потужністю понад 130 тис. пачок цигарок на добу. Це сталося після викриття аналогічного виробництва у Чернівцях.

Він розповів, що ліквідовані фабрики - це "не про підпільні цехи", а про виробництва повного циклу з промисловими лініями та дизельними генераторами, якими маскували велике споживання електроенергії, щоб уникнути підозр з боку обленерго.

Железняк подякував БЕБ, Департаменту стратегічних розслідувань та Офісу генпрокурора за роботу, але наголосив, що зупинятися рано.

"Молодці, відпрацювали, не зупиняйтесь, тому що рівень нелегалу ще дуже-дуже великий, і ми очікуємо від вас, коли ви прийдете за великою крупною рибою", - заявив він.

Водночас депутат наголосив, що ліквідація окремих нелегальних виробництв не вирішує проблему повністю. На його думку, державі необхідно перекрити канали постачання сировини та посилити контроль за її імпортом.

"Надрукувати пачки та завести лінію не так складно, а от дістати, імпортувати або виростити тютюн, імпортувати фільтри та папір - це дуже непросто", - висловив думку Железняк.

Нардеп зауважив, що відстежувати цей імпорт мають податкова та митниця, а не лише правоохоронці, які викривають вже готові виробництва.

"Нам треба як державі побудувати механізм, за яким ми відслідкуємо, яким чином вся ця сировина у них з'являється", - підсумував він.