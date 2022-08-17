Три лидера из G7 подтвердили участие в саммите Крымской платформы

Три лидера из группы G7 подтвердили, что примут участие в нынешнем саммите Крымской платформы, который пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Крымской платформы.

Свое участие подтвердили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида.

Напомним, что Крымская платформа - это международный формат, который был создан с целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит прошел в прошлом году накануне Дня независимости Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в этом году саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в виртуальном режиме.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, в чем важность нынешнего саммита Крымской платформы.

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