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Кулеба объяснил, в чем важность саммита Крымской платформы

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 11:54
Кулеба объяснил, в чем важность саммита Крымской платформы Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Нынешний саммит Крымской платформы покажет сколько стран поддерживают цели Украины по Крыму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью для "Укринформа".

"Очень важно понять: что бы ни было и как бы не было сложно, мы всегда должны думать стратегически - придет момент, когда мы деоккупируем свои территории. И саммит Крымской платформы - это сигнал как раз об этом. Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который сейчас временно оккупирован. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", - заявил министр.

По словам Кулебы, в некоторых столицах Украины начал появляться неформальный нарратив о том, что "Крым - это, безусловно, Украина, но вы с Крымом особенно осторожно, потому что это обнаженный нерв России".

"Поэтому мы хотим еще раз застолбить, что Крым - это Украина, и мы будем говорить о нем что захотим и делать что захотим. Это принципиальный момент", - добавляет Кулеба.

Как пояснил министр, нынешний саммит Крымской платформы покажет насколько партнеры готовы поддерживать этот дискурс и наши цели.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, саммит Крымской платформы состоится 23 августа в режиме онлайн.

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