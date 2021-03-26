Три квартиры и более 10 млн гривен доходов: декларация Резникова

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников задекларировал более 10 миллионов гривен доходов за 2020 год. Также ему принадлежит две и часть еще одной квартиры в Киеве.

Так, доходы вице-премьера за 2020 года за основным местом работы составили 10 млн 436 тысяч 163 гривны. Также он получил 9486 гривен страховых выплат, 4572 гривны "дополнительного блага", а также 1396, 134 и 3 гривны процентов. Жена Резникова Юлия Зорий задекларировала 633 540 гривен гонорара.

На банковских счетах у Резникова находятся 236 тысяч гривен, 137 тысяч долларов и 3520 евро. Кроме этого вице-премьер имеет 255 тысяч евро наличными, а также занял третьему лицу 1,1 млн долларов. Также он купил на 279 тысяч корпоративных прав.

Резников владеет двумя квартирами в Киеве площадью 167,5 и 103,6 метра, а также 33% прав на столичную квартиру площадью 72,9 метра. Жена владеет 44-метровой квартирой в Киеве. Резников арендует квартиру в Козине площадью 90 метров.

В собственности вице-премьера также находятся семь земельных участков площадью более 13 тысяч квадратных метров в Киевской области.

Кроме этого Резников владеет четырьмя автомобилями - Audi A8 (2012 года выпуска), Volkswagen Amarok (2012), Porsche Boxster (2003) и Mini Cooper Countryman (2011), а также багги Kawasaki и квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV.