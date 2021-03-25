ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Петрашко задекларировал дома, люксовые авто и миллионы наличными

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 14:25
Петрашко задекларировал дома, люксовые авто и миллионы наличными Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко за прошлый год получил несколько миллионов гривен доходов. Кроме того, у него в собственности есть квартира в Киеве, два дома и люксовые автомобили.

Декларация опубликована в реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, Петрашко задекларировал квартиру в Киеве почти на 90 квадратных метров, большой дом под Киевом свыше 400 квадратных метров и 1,5 гектара земли. Кроме того, у его супруги, которая является гражданкой России, есть доля в квартире в этой стране.

Министр также задекларировал свои наручные часы швейцарского бренда Vacheron Constantin, а также ювелирные украшения жены торговой марки Chopard. При этом стоимость данных предметов не указана.

Также в его собственности есть автомобиль Suzuki Vitara S 2016 года стоимостью 673 000 гривен, Range Rover Sport 2017 года почти за 2,6 млн гривен, а также Toyota Land Cruiser 200 почти за 2,3 млн гривен.

По месту предыдущей работы он заработал почти 6,1 млн гривен, а в министерстве - 534 000 гривен. На счетах в США у него более 827 000 тысяч долларов, наличными он хранит 510 000 долларов, 2,35 млн гривен. Его жена хранит наличными еще 395 тысяч долларов и 1,4 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что министр образования и науки Сергей Шкарлет задекларировал 940,4 тысяч гривен доходов за 2020 год.

А вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский указал 2 604 468 гривен дохода за прошлый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика декларация доходы
NEWS
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"