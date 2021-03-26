Три квартири і понад 10 млн гривень доходів: декларація Рєзнікова

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Рєзніков задекларував понад 10 мільйонів гривень доходів за 2020 рік. Також йому належить дві і частина ще однієї квартири в Києві.

Так, доходи віце-прем'єра за 2020 року за основним місцем роботи склали 10 млн 436 тисяч 163 гривні. Також він отримав 9486 гривень страхових виплат, 4572 гривні "додаткового блага", а також 1396, 134 і 3 гривні відсотків. Дружина Рєзнікова Юлія Зорій задекларувала 633 540 гривень гонорару.

На банківських рахунках у Рєзнікова знаходяться 236 тисяч гривень, 137 тисяч доларів і євро 3520. Окрім цього віце-прем'єр має 255 тисяч євро готівкою, а також зайняв третій особі 1,1 млн доларів. Також він купив на 279 тисяч корпоративних прав.

Рєзніков володіє двома квартирами в Києві площею 167,5 і 103,6 метра, а також 33% прав на столичну квартиру площею 72,9 метра. Дружина володіє 44-метровою квартирою в Києві. Рєзніков орендує квартиру в Козині площею 90 метрів.

У власності віце-прем'єра перебувають сім земельних ділянок площею понад 13 тисяч квадратних метрів у Київській області.

Крім цього Рєзніков володіє чотирма автомобілями - Audi A8 (2012 року випуску), Volkswagen Amarok (2012), Porsche Boxster (2003) і Mini Cooper Countryman (2011), а також баггі Kawasaki та квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV.