Три квартири та елітні авто. Керівницю київської податкової викрили на багатомільйонних оборудках

Так, виконуюча обов’язки начальника Оксана Датій також є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у Києві. Вона разом з іншими членами комісії без законних підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

До того ж, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За оцінками експертів, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд гривень.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд гривень.

Зазначається, що посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг".

Окрім того, оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальниця Головного управління Державної податкової служби у Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Так, вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, два автомобіля вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

При цьому одна з машин посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів. Жінка також користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій було знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.