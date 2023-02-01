Арахамія пов'язав обшуки з "весняними посадками" та анонсував звільнення на митниці
У "Слузі народу" анонсували звільнення усього керівництва Державної митної служби. Також у партії пов'язали сьогоднішні обшуки з так званими "весняними посадками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.
Арахамія зазначив, що буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Так, за сьогодні вже було здійснено:
- обшуки у Податковій;
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міноборони;
- обшуки у олігарха Ігоря Коломойського по "Укрнафті";
- цілу серію негласних слідчих дій;
- обшуки у колишнього голови МВС Арсена Авакова;
- обшуки у нардепа Вадима Столара.
До того ж, Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Митниці.
"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - додав він.
РБК-Україна повідомляло, що сьогодні правоохоронці приходили з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського, колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та ще низки осіб.
Усе, що відомо про обшуки у відомих осіб та відомствах - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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