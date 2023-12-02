Три кроки. Українцям розповіли, як повернути гроші за газ, якщо помилилися під час оплати

Для цього вам необхідно написати заяву на повернення переплати в довільній формі. У заяві вкажіть суму, яку ви помилково сплатили, номер свого особового рахунку та реквізити вашого банківського рахунку, на який ви хочете отримати повернення.

До заяви необхідно додати:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

чітке фото чека з помилковою оплатою.

Заяву та документи ви можете надіслати поштою на адресу:

ТОВ ГК "Нафтогаз України" 25009, м. Кропивницький

Або електронною поштою на адресу:

client@gas.ua

Повернення коштів зазвичай здійснюється протягом 30 днів після отримання заяви.

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