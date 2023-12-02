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Три кроки. Українцям розповіли, як повернути гроші за газ, якщо помилилися під час оплати

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Під час оплати за газ може трапитися, що ви помилково внесете гроші на чужий рахунок, не вкажете номер особового рахунку або помилитеся в цифрах. У цьому випадку не варто засмучуватися, гроші можна повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Нафтогазу України" у Facebook.

Для цього вам необхідно написати заяву на повернення переплати в довільній формі. У заяві вкажіть суму, яку ви помилково сплатили, номер свого особового рахунку та реквізити вашого банківського рахунку, на який ви хочете отримати повернення.

До заяви необхідно додати:

  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • чітке фото чека з помилковою оплатою.

Заяву та документи ви можете надіслати поштою на адресу:

ТОВ ГК "Нафтогаз України" 25009, м. Кропивницький

Або електронною поштою на адресу:

client@gas.ua

Повернення коштів зазвичай здійснюється протягом 30 днів після отримання заяви.

Раніше повідомлялося, що користувачі мобільних програм Приват24 можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платежі за газ. Що робити у такому разі – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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