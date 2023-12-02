Три шага. Украинцам рассказали, как вернуть деньги за газ, если ошиблись при оплате

При оплате за газ может случиться, что вы ошибочно внесете деньги на чужой счет, не укажите номер лицевого счета или ошибетесь в цифрах. В этом случае не стоит расстраиваться, деньги можно вернуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Нефтегаза Украины" в Facebook.
Для этого вам необходимо написать заявление на возврат переплаты в произвольной форме. В заявлении укажите сумму, которую вы ошибочно оплатили, номер своего лицевого счета и реквизиты вашего банковского счета, на который вы хотите получить возврат.
К заявлению необходимо приложить:
Заявление и документы вы можете отправить по почте на адрес:
ООО ГК "Нафтогаз Украины" 25009, г. Кропивницкий
Или по электронной почте на адрес:
client@gas.ua
Возврат средств обычно осуществляется в течение 30 дней после получения заявления.
Ранее сообщалось, что пользователи мобильных приложений Приват24 могут получать сообщения, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае - читайте в материале РБК-Украина.
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