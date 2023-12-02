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Три шага. Украинцам рассказали, как вернуть деньги за газ, если ошиблись при оплате

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

При оплате за газ может случиться, что вы ошибочно внесете деньги на чужой счет, не укажите номер лицевого счета или ошибетесь в цифрах. В этом случае не стоит расстраиваться, деньги можно вернуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Нефтегаза Украины" в Facebook.

Для этого вам необходимо написать заявление на возврат переплаты в произвольной форме. В заявлении укажите сумму, которую вы ошибочно оплатили, номер своего лицевого счета и реквизиты вашего банковского счета, на который вы хотите получить возврат.

К заявлению необходимо приложить:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • четкое фото чека с ошибочной оплатой.

Заявление и документы вы можете отправить по почте на адрес:

ООО ГК "Нафтогаз Украины" 25009, г. Кропивницкий

Или по электронной почте на адрес:

client@gas.ua

Возврат средств обычно осуществляется в течение 30 дней после получения заявления.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильных приложений Приват24 могут получать сообщения, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае - читайте в материале РБК-Украина.

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