Три кроки, щоб стати студентом: що потрібно встигнути абітурієнтам до 9 серпня

Абітурієнти, які у своєму електронному кабінеті отримали повідомлення про рекомендацію до зарахування (на бюджет або контракт), мають виконати всі вимоги до 18:00 9 серпня.
Процедура складається з трьох обов’язкових кроків.
Зробити це можна особисто у виші або дистанційно в електронному кабінеті вступника через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Ті, хто перебуває на окупованих територіях чи за кордоном і не мають КЕП, можуть завантажити сканкопію підписаної заяви.
Вступники мають надати до приймальної комісії копії документів, перелік яких вказаний на сайті обраного вишу. Серед найпоширеніших:
Подати можна як особисто, так і онлайн із підписанням кожного файлу КЕП.
Укладається договір між вишем і вступником (або його батьками, якщо він неповнолітній) - очно або дистанційно.
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть виконати вимоги до зарахування протягом шести місяців після початку навчання. А ті, хто вступає за іноземним атестатом, мають за пів року отримати український документ про повну загальну середню освіту, інакше зарахування скасують.
Лише після виконання всіх трьох кроків статус у кабінеті зміниться на "Включено до наказу".
Нагадаємо, в Україні завершився перший етап вступної кампанії-2025, який цього року вперше провели за єдиним алгоритмом адресного розподілу як бюджетних, так і контрактних місць. Рекомендації до зарахування отримали 176 376 абітурієнтів, причому більшість - за своїм першим пріоритетом.
Ті вступники, які не отримали статусу "Рекомендовано", зможуть поборотися за контрактні місця під час другої хвилі після 11 серпня. У МОН нагадують, що підтверджувати місце навчання потрібно вчасно, адже алгоритм спрацьовує лише один раз і повторного перегляду заяв не передбачено.
Важливо також пам’ятати, шо виші не можуть забирати у вступників оригінали документів.
