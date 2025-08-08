Три кроки, щоб стати студентом: що потрібно встигнути абітурієнтам до 9 серпня

Процедура складається з трьох обов’язкових кроків.

Крок 1. Підтвердження місця навчання

Зробити це можна особисто у виші або дистанційно в електронному кабінеті вступника через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Ті, хто перебуває на окупованих територіях чи за кордоном і не мають КЕП, можуть завантажити сканкопію підписаної заяви.

Крок 2. Подання копій документів

Вступники мають надати до приймальної комісії копії документів, перелік яких вказаний на сайті обраного вишу. Серед найпоширеніших:

паспорт (з паспорта-книжечки знадобляться копії сторінки 1,2 та сторінки з пропискою; з ІD-карти - копія пластику з обох сторін та витяг з реєстру щодо місця реєстрації),

ідентифікаційний код,

військово-облікові документи (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць),

атестат,

фото,

документи для підтвердження пільг.

Подати можна як особисто, так і онлайн із підписанням кожного файлу КЕП.

Крок 3. Підписання договору

Укладається договір між вишем і вступником (або його батьками, якщо він неповнолітній) - очно або дистанційно.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть виконати вимоги до зарахування протягом шести місяців після початку навчання. А ті, хто вступає за іноземним атестатом, мають за пів року отримати український документ про повну загальну середню освіту, інакше зарахування скасують.

Лише після виконання всіх трьох кроків статус у кабінеті зміниться на "Включено до наказу".