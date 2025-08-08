UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Три кроки, щоб стати студентом: що потрібно встигнути абітурієнтам до 9 серпня

Фото: Вступна кампанія-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Абітурієнти, які у своєму електронному кабінеті отримали повідомлення про рекомендацію до зарахування (на бюджет або контракт), мають виконати всі вимоги до 18:00 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.

Процедура складається з трьох обов’язкових кроків.

Крок 1. Підтвердження місця навчання

Зробити це можна особисто у виші або дистанційно в електронному кабінеті вступника через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Ті, хто перебуває на окупованих територіях чи за кордоном і не мають КЕП, можуть завантажити сканкопію підписаної заяви.

Крок 2. Подання копій документів

Вступники мають надати до приймальної комісії копії документів, перелік яких вказаний на сайті обраного вишу. Серед найпоширеніших:

  • паспорт (з паспорта-книжечки знадобляться копії сторінки 1,2 та сторінки з пропискою; з ІD-карти - копія пластику з обох сторін та витяг з реєстру щодо місця реєстрації),
  • ідентифікаційний код,
  • військово-облікові документи (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць),
  • атестат,
  • фото,
  • документи для підтвердження пільг.

Подати можна як особисто, так і онлайн із підписанням кожного файлу КЕП.

Крок 3. Підписання договору

Укладається договір між вишем і вступником (або його батьками, якщо він неповнолітній) - очно або дистанційно.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть виконати вимоги до зарахування протягом шести місяців після початку навчання. А ті, хто вступає за іноземним атестатом, мають за пів року отримати український документ про повну загальну середню освіту, інакше зарахування скасують.

Лише після виконання всіх трьох кроків статус у кабінеті зміниться на "Включено до наказу".      

Нагадаємо, в Україні завершився перший етап вступної кампанії-2025, який цього року вперше провели за єдиним алгоритмом адресного розподілу як бюджетних, так і контрактних місць. Рекомендації до зарахування отримали 176 376 абітурієнтів, причому більшість - за своїм першим пріоритетом.

Ті вступники, які не отримали статусу "Рекомендовано", зможуть поборотися за контрактні місця під час другої хвилі після 11 серпня. У МОН нагадують, що підтверджувати місце навчання потрібно вчасно, адже алгоритм спрацьовує лише один раз і повторного перегляду заяв не передбачено.

Важливо також пам’ятати, шо виші не можуть забирати у вступників оригінали документів.

