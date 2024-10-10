Три країни проти. У ЄС вирішили поки що не зобов'язувати здавати відбитки пальців для в'їзду

Система мала бути запроваджена ще в 2023 році, проте вже втретє дата її запуску переноситься.

Основними причинами є занепокоєння Франції, Німеччини та Нідерландів щодо впливу цієї системи на транспортний рух та туристичні потоки, а також технічні складнощі у взаємодії з агентством eu-Lisa, яке керує технологіями та базами даних для Шенгенської зони.

Нагадаємо, що запуск системи в’їзду-виїзду (EES), яка вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, здавати відбитки пальців або фотографуватися під час перетину кордону, вже кілька разів відкладалася.

Наразі не існує конкретної дати для її повного запуску, і є ймовірність, що вона буде реалізована частково, або її впровадження відбудеться поступово протягом року.

Що передувало

Система зняття відбитків пальців та біометричних даних для пасажирів при в'їзді до ЄС є частиною ширшої ініціативи Євросоюзу для посилення безпеки та контролю за міграцією.

Рішення про її впровадження почали обговорювати на рівні Європейської комісії ще у 2016 році, в рамках розвитку системи EES (Entry/Exit System). Вона є частиною плану створення єдиного простору безпеки для країн Шенгенської зони.

Система EES включатиме реєстрацію всіх в'їздів та виїздів громадян з країн, що не входять до ЄС, через кордони Шенгенської зони.

Процес передбачатиме збір відбитків пальців, фотографій, а також основних біографічних даних (ім'я, прізвище, дата народження тощо). Усі ці дані будуть зберігатися у спеціальній базі даних для подальшого використання прикордонними службами для ідентифікації пасажирів та запобігання незаконній міграції.

Окрім того, система дозволить запобігти "перебуванню після закінчення візи" (overstaying) громадян третіх країн у Шенгенській зоні.

Запуск системи EES спочатку планувався на 2022 рік, проте був кілька разів відкладений. Останній термін впровадження - листопад 2024 року, але навіть зараз старт системи наразі під питанням.