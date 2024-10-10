Три страны против. В ЕС решили пока не обязывать сдавать отпечатки пальцев для въезда

Система должна была быть введена еще в 2023 году, однако уже в третий раз дата ее запуска переносится.

Основными причинами являются беспокойство Франции, Германии и Нидерландов относительно влияния этой системы на транспортное движение и туристические потоки, а также технические сложности во взаимодействии с агентством eu-Lisa, управляющим технологиями и базами данных для Шенгенской зоны.

Напомним, что запуск системы въезда-выезда (EES), требующей от граждан стран, не входящих в ЕС, сдавать отпечатки пальцев или фотографироваться во время пересечения границы, уже несколько раз откладывался.

Пока не существует конкретной даты для ее полного запуска, и есть вероятность, что она будет реализована частично, или ее внедрение состоится постепенно в течение года.

Что предшествовало

Система снятия отпечатков пальцев и биометрических данных для пассажиров при въезде в ЕС является частью более широкой инициативы Евросоюза по усилению безопасности и контролю за миграцией.

Решения о ее внедрении начали обсуждать на уровне Европейской комиссии еще в 2016 году, в рамках развития системы EES (Entry/Exit System). Она является частью плана по созданию единого пространства безопасности для стран Шенгенской зоны.

Система EES будет включать регистрацию всех въездов и выездов граждан из стран, не входящих в ЕС, через границы Шенгенской зоны.

Процесс предполагает сбор отпечатков пальцев, фотографий, а также основных биографических данных (имя, фамилия, дата рождения и т.п.). Все данные будут храниться в специальной базе данных для дальнейшего использования пограничными службами для идентификации пассажиров и предотвращения незаконной миграции.

Кроме того, система позволит предотвратить "пребывание после окончания визы" (overstaying) граждан третьих стран в Шенгенской зоне.

Запуск системы EES изначально планировался на 2022 год, однако несколько раз был отложен. Последний срок внедрения – ноябрь 2024 года, но даже сейчас старт системы пока под вопросом.