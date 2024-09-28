Низка країн ЄС хоче відкладення введення оновленого контролю на кордоні
Низка країн ЄС закликала відкласти біометричний контроль громадян при перетині кордону. Вони вважають, що авіакомпанії та аеропорти не готові до нововведення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За інформацією видання, Німеччина, Нідерланди та Франція досі не готові до впровадження Entry-Exit System (EES) - системи біометричного контролю на зовнішніх кордонах, який, за попередженням об’єднаня авіакомпаній та аеропортів, призведе до "широкомасштабних збоїв" для пасажирів.
Варто зазначити, що на ці три держави припадає 40% пасажиропотоку на території Євросоюзу.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що його головною проблемою є центральна комп'ютерна система, яку контролює агентство eu-LISA і якій "все ще бракує необхідної стабільності та функціональності".
Водночас за даними FT, деякі країни ЄС хочуть, щоб Єврокомісія розглянула альтернативи запровадженню EES. Зокрема, як варіант, тестовий запуск у пілотних регіонах з подальшим поступовим розширенням.
Своєю чергою уряд Великої Британії також занепокоєний можливими чергами в портах Ла-Маншу і на станції швидкісного поїзда Eurostar в лондонському аеропорту Сент-Панкрас, де пасажири повинні будуть реєструватися в EES під час проходження французької митниці.
Тим часом Європейська комісія заявила, що вона працює над запуском прикордонних перевірок "як і передбачалося", але розгортання системи є "складною операцією, і затримки не можуть бути повністю виключені".
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн.
Детальніше про те, навіщо в ЄС запроваджують візи нового формату, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що в червні Євросоюз відклав набуття чинності нової біометричної системи Entry/Exit System (EES), яка мала запрацювати в листопаді минулого року. Дату запуску системи переносять вже не вперше.
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