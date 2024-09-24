На кордонах ЄС з'являться термінали самообслуговування: до чого готуватися українцям

Європейський Союз змінює правила перетину кордону для в'їзду до країн Шенгенської зони. Нововведення стосуватимуться всіх негромадян ЄС, включно з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

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Що саме зміниться на кордонах і коли

Згідно з інформацією урядовців:

безвіз для українців не скасовується

жодних додаткових зборів не запроваджується

Натомість змінюється підхід до перевірки документів.

Так, з 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова IT-система EES (Entry/Exit Scheme), яка автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

"Це стосується всіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу", - уточнили у Кабміні.

Що відомо про систему EES (інфографіка: kmu.gov.ua)

Українцям пояснили, що система EES одноразово зафіксує біометричні дані громадянина та зберігатиме їх впродовж трьох років.

Тобто штампів у паспорті більше не буде, а реєстрація проходитиме автоматично - через термінали самообслуговування.

Що зміниться для мандрівників (інфографіка: kmu.gov.ua)

Як працюватимуть нові правила в'їзду в ЄС

Під час першого в'їзду в ЄС у мандрівника братимуть біометричні дані:

відбитки пальців

фото обличчя для подальшої ідентифікації

"Якщо відмовитесь від біометрії, вам відмовлять у в'їзді", - уточнили у прес-службі уряду.

Зазначається, що час проходження кордону може збільшитись приблизно на 40 секунд - допоки збиратимуть особисті дані людини.

"Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування", - пояснили українцям.

Чого українцям чекати на кордоні (інфографіка: kmu.gov.ua)

Навіщо ЄС змінює правила перетину кордону

Згідно з інформацією українського уряду, IT-систему EES буде запроваджено Європейським Союзом з метою:

спрощення перетину кордонів

посилення безпеки за допомогою біометричних документів

запобігання використанню підроблених паспортів

протидії нелегальній міграції

Для чого потрібна система EES (інфографіка: kmu.gov.ua)