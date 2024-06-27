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ПАРЄ підтримала виплати українським біженцям для повернення на Батьківщину

Четвер 27 червня 2024 15:41
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ПАРЄ підтримала виплати українським біженцям для повернення на Батьківщину Ілюстративне фото: українським біженцям можуть виплачувати допомогу для повернення на Батьківщину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій наголосила на необхідності виплат українським біженцям, щоб вони повернулися на Батьківщину після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Згідно з текстом резолюції, ПАРЄ рекомендувала вжити конкретних заходів для підготовки до повернення українських біженців на Батьківщину після того, як настане мир.

В Асамблеї наголосили, що процес повернення в Україну біженців не може бути досягнутий "відразу" і може вимагати багаторічної підготовки. Тому розпочати її необхідно вже зараз.

"Повернення, безумовно, вимагатиме фінансової допомоги для сприяння переселенню, і необхідно буде вирішити питання щодо допомоги на переселення та реінтеграцію протягом певного періоду", - уточнюється в резолюції.

Також у документі зазначено, що українським біженцям необхідно надати законне право на проживання у країні після трирічного перебування там.

Варто зауважити, що у резолюції ПАРЄ закликала до довготривалої підтримки не лише біженців, а й переселенців всередині України.

Виплати біженцям

Нагадаємо, ще минулого року кілька європейських країн заявили, що виплачуватимуть українським біженцям одноразову фінансову допомогу, якщо вони ухвалять рішення повернутися на Батьківщину.

Зокрема, такі програми запустили в Чехії, Ірландії, Норвегії і не тільки.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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