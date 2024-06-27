ПАРЄ підтримала виплати українським біженцям для повернення на Батьківщину

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій наголосила на необхідності виплат українським біженцям, щоб вони повернулися на Батьківщину після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

Згідно з текстом резолюції, ПАРЄ рекомендувала вжити конкретних заходів для підготовки до повернення українських біженців на Батьківщину після того, як настане мир.

В Асамблеї наголосили, що процес повернення в Україну біженців не може бути досягнутий "відразу" і може вимагати багаторічної підготовки. Тому розпочати її необхідно вже зараз.

"Повернення, безумовно, вимагатиме фінансової допомоги для сприяння переселенню, і необхідно буде вирішити питання щодо допомоги на переселення та реінтеграцію протягом певного періоду", - уточнюється в резолюції.

Також у документі зазначено, що українським біженцям необхідно надати законне право на проживання у країні після трирічного перебування там.

Варто зауважити, що у резолюції ПАРЄ закликала до довготривалої підтримки не лише біженців, а й переселенців всередині України.