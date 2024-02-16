UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три країни ЄС заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза блоком, - Politico

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз може спробувати пом'якшити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Однак, за словами трьох дипломатів ЄС, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів за межами блоку. Зокрема, через те, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

Раніше цього тижня на засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші ЄС для купівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні, розповіли дипломати. Однак Франція, Греція та Кіпр виступили проти.

І це незважаючи на те, що наприкінці січня високопоставлений французький чиновник повідомив, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає своє завдання з постачання 1 мільйона снарядів в Україну до березня, що і станеться.

Франція також не розкриває загальної суми своїх поставок в Україну, незважаючи на тиск з боку Німеччини.

Збільшення виробництва боєприпасів

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що Європа наростила утричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає можливість більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Норвегія ж анонсувала виділення понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів та розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяГреціяКипрВійна Росії проти України