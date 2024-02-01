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Прем'єр Естонії про снаряди для України: виробництво потроїлося, але цього недостатньо

Брюссель, Четвер 01 лютого 2024 15:10
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Прем'єр Естонії про снаряди для України: виробництво потроїлося, але цього недостатньо Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європа наростила втричі виробництво снарядів для України. Але досягти мети в один мільйон так і не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС.

Вона наголосила, що країнам ЄС не вдалося до лютого досягти "амбітної мети" в один мільйон артилерійських боєприпасів для України.

"Отже, по-перше, що добре, так це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", - наголосила прем'єрка.

На її думку, це чіткий сигнал ЄС, що потрібно робити. Каллас також виступила за те, щоб "кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП".

Каллас прокоментувала питання санкцій проти Росії та їх обходу, оскільки, за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до РФ збільшився. Вона наголосила, що з 20 компаній, які продають росіянам чіпи, 15 - це західні компанії, серед яких три європейських.

"Я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати і щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що, знаєте, ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення, то насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент для війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти і отримати власну вигоду від неї", - підкреслила вона.

Мільйон снарядів для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Сьогодні, 1 лютого, під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.

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