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Три страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне блока, - Politico

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз может попытаться смягчить непосредственный дефицит боеприпасов в Украине, используя деньги блока для совместной закупки снарядов на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Однако, по словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов за пределами блока. В частности, из-за того, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

Ранее на этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказалось за то, чтобы разрешить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине, рассказали дипломаты. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.

И это несмотря на то, что в конце января высокопоставленный французский чиновник сообщил, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит свою задачу по поставке 1 миллиона снарядов на Украину к марту, что и произойдет.

Франция также не раскрывает общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.

Увеличение производства боеприпасов

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Норвегия же анонсировала выделение более 90 миллионов долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.

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