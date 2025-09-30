Три країни ЄС витратили на російський газ більше, ніж на допомогу Україні, - Greenpeace

Франція, Бельгія та Іспанія витратили на російський скраплений природний газ (СПГ) більше, ніж на фінансову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Greenpeace.

З 2022 року по червень 2025 року ці три країни витратили на закупівлю СПГ 34,3 млрд євро. Для порівняння, їхня сукупна підтримка України становила 21,2 млрд євро.

Імпорт СПГ в ЄС

За даними Greenpeace, у першій половині 2025 року ЄС імпортував 12,8 млрд кубометрів російського СПГ. Це на 67% більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До лютого 2022 року російський газ, включно з трубопровідним і СПГ, забезпечував близько 45% потреб Європи в енергії. Після вторгнення ЄС почав активно скорочувати залежність від російських енергоресурсів.

План відмови від палива

Єврокомісія запропонувала повністю припинити імпорт усіх російських викопних видів палива до 2027 року. Більшість країн ЄС підтримали ініціативу, проте Словаччина та Угорщина виступили проти.

Російський газ потрапив під санкції ЄС, США та їхніх союзників. Обмеження стосуються транзиту, інвестицій і поступової відмови від довгострокових контрактів.

Нові санкції

У 19-му пакеті санкцій проти Росії, який ще належить затвердити країнам ЄС, пропонується заборонити імпорт російського СПГ до кінця 2026 року. Це на рік раніше початкових планів, і ініціатива пов'язана з тиском з боку США і Дональда Трампа.

Щоб знизити залежність від Росії, ЄС планує збільшити закупівлі СПГ у США. У 2021 році частка американського газу становила 28% імпорту ЄС, а до 2024 року зросла до 45%.

Дрони і доходи Росії

Велика частина СПГ надходить до Європи від російської компанії Yamal LNG. За даними звіту, з 2022 до 2024 року компанія збільшила виручку на 34 млрд євро і заплатила близько 8 млрд євро податків до бюджету Росії.

За даними Greenpeace, на цю суму Росія могла б закупити 270 тисяч дронів Shahed. У березні 2025 року близько 1000 таких дронів використовували для атак на Україну щотижня.